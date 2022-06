Voitures électriques : Bruno Le Maire annonce le maintien du bonus écologique à 6 000 euros jusqu'à la fin de l'année

Il devait prendre fin au 1er juillet. Le ministre de l'Economie a annoncé, mercredi 29 juin, le maintien du bonus écologique de 6 000 euros versé à l'achat d'une voiture électrique ou hybride jusqu'à la fin de l'année. "Nous avons une grande ambition qui est d'accélérer la transition du véhicule thermique vers le véhicule électrique. Il faut accompagner nos compatriotes (car) beaucoup d'entre eux ne peuvent absolument pas se payer un véhicule électrique", a justifié Bruno Le Maire sur CNews.

Cette prime destinée à encourager les ventes de voitures électriques, hybrides ou autres véhicules neufs peu émetteurs de gaz à effet de serre, avait grimpé jusqu'à 7 000 euros au lendemain du premier confinement en mars 2020, avant d'être fixée à 6 000 euros.

Au cours du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, quelque 430 000 bonus écologiques ont été distribués, selon le ministère de la Transition écologique. L'an passé, la part de marché des véhicules hybrides est montée à 25,8% (soit plus de 11 points) en France et celle des véhicules électriques à 9,8% (plus de 3 points), alors que les véhicules diesel ont vu leur part baisser de 9,5 points par rapport à l'année précédente, à 21,1%.