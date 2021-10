La prime à la conversion et le bonus écologique "maintenus au même niveau en janvier prochain", confirme Barbara Pompili

"Je confirme que la prime à la conversion et que le bonus écologique seront maintenus au même niveau en janvier prochain", a déclaré ce vendredi 22 octobre sur franceinfo Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Jusqu'en juillet prochain, les consommateurs toucheront donc "jusqu'à 5 000 euros" de prime à la conversion et "jusqu'à 6 000 euros" de bonus écologique pour l'achat d'un véhicule peu polluant, a précisé Barbara Pompili.

Pour faire face à la crise de l'énergie, le gouvernement a financé "le passage à la voiture électrique, les bornes de recharge", a déclaré Barbara Pompili. "Il faut des mesures de long terme qui permettront à la France et aux Français de ne plus subir ces hausses perpétuelles" du pétrole et du gaz, estime la ministre.

L'"indemnité inflation" concernera ausi les étudiants

Par ailleurs, Barbara Pompili a indiqué que l'indemnité de 100 euros versée par le gouvernement pour amortir la crise du pouvoir d'achat concernera "les étudiants boursiers, les apprentis et les étudiants qui sont fiscalement autonomes",

"Cela représente à peu près 1,7 million d'étudiants sur le 2,7 millions qui sont en France aujourd'hui. Ils toucheront l'indemnité par le Crous", a précisé la ministre. Cette prime sera versée entre décembre et février. "Cela permet de faire face au coût de la vie qui augmente pour nos concitoyens qui n’ont pas forcément de voiture."