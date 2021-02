VIDEO. Val-d'Oise : l'incendie d'un train à quai perturbe le trafic RER

Des flammes qui s'échappent du train sous le regard médusé des voyageurs. Un incendie sur un train du RER A à quai à Cergy-Saint-Christophe (Val-d'Oise), qui s'est déclaré vendredi 26 février vers 16 heures, perturbe le trafic de cette ligne ainsi que de la ligne L du Transilien, indique la SNCF.

Une porte-parole de la SNCF évoque "un marginal qui a laissé tomber une cigarette allumée dans un sac, qui a déclenché le feu". L'incendie a pris sur une partie de la rame et nécessité l'intervention des pompiers. "La rame étant à quai, on a évacué très vite les voyageurs ainsi que la gare par précaution". De leur côté, les pompiers du Val-d'Oise confirment l'évacuation de la gare "le temps d'éteindre l'incendie" et ont évoqué "quatre blessés légers".

Le trafic est depuis interrompu entre Cergy-Le Haut et Cergy-Préfecture, et ce jusqu'à fin de service. "Des bus de substitutions assurent le relais entre Cergy-Préfecture et Cergy-Le Haut", précise le compte Twitter du RER A. Concernant la ligne L, une reprise du trafic était prévue à partir de 21 heures, selon la SNCF.

❌ Le trafic est interrompu entre Cergy–Le Haut et Cergy–Préf. jusqu'à fin de service, et perturbé sur le reste de la ligne, en raison d'un incendie à bord d'un train à Cergy–St-Christophe.

