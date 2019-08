VIDEO. Des images inédites du "Titanic" montrent la dégradation de l'épave

Naufragé depuis le 14 avril 1912, le Titanic pourrait bien disparaître pour de bon. C'est ce que révèlent des images inédites du mythique paquebot, enregistrées lors d'une expédition menée par l’explorateur américain Victor Vescovo et son équipe début août et dévoilées mercredi 21 août.

Cette expédition sous-marine, une première en 15 ans, a nécessité plus de trois ans de préparation et mobilisé une équipe internationale d'explorateurs, indique la BBC (article en anglais). Ils ont effectué cinq plongées en huit jours à plus de 3800 mètres de profondeur, où gît la carcasse, à 600 kilomètres de Terre-Neuve.

Si certaines parties de l'épave étaient étonnamment en bon état, d'autres éléments ont été perdus en mer. Le quartier des officiers, à tribord, est particulièrement délabré. Interrogé par la BBC, l'historien spécialiste du Titanic Parks Stephenson s'est dit "choqué" en découvrant les images. "La baignoire du capitaine est l'un des lieux préféré des passionnés du Titanic, et il appartient maintenant au passé", a-t-il déclaré, indiquant que la "détérioration allait continuer à progresser". "Le Titanic est en train de retourner à la nature", conclut l'historien.