"Sécuriser les usagers et les piétons" : les trottinettes électriques bientôt interdites sur les trottoirs à Marseille ?

La mairie de Marseille pourrait bientôt interdire la circulation des trottinettes électriques sur les trottoirs, et les voies de bus et de tramway.

"Je veux absolument sécuriser les usagers des trottinettes et les piétons", a indiqué dimanche 28 juillet sur franceinfo, Jean-Luc Ricca, adjoint au maire de Marseille en charge de la circulation. La mairie de la cité phocéenne pourrait interdire dès la semaine prochaine la circulation des trottinettes électriques sur les trottoirs, ainsi que sur les voies de bus et de tramway. Il est par ailleurs envisagé d'interdire d'être à deux sur une trottinette, ou d'y porter des écouteurs.

franceinfo : Pourquoi cette volonté d'interdire les trottinettes sur les trottoirs marseillais ?

Jean-Luc Ricca : Depuis six mois, ce service est à la disposition des Marseillais. Nous avons maintenant un retour de service de qualité, qui nous permet de prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Nous avons lancé un appel à projets qui va réduire le nombre de sociétés sur la voie publique d'ici le 20 octobre. Je veux absolument sécuriser à la fois les usagers des trottinettes et les piétons.

Bien trop souvent, nous avons constaté qu'un certain nombre d'utilisateurs de trottinettes roulaient à des vitesses supérieures aux 6 km/h réglementaires. Ces comportements sont dangereux pour les personnes vulnérables, les personnes âgées, les mamans avec les poussettes. L'arrêté d'interdiction sur les trottoirs permettra de mieux protéger nos concitoyens. Nous autoriserons les trottinettes sur les pistes cyclables actuelles, ainsi que sur les voies de circulation. Cela me paraît suffisant pour aller d'un point A à un point B.

Un décret du gouvernement qui généralise l'interdiction de l'utilisation des trottinettes sur les trottoirs doit entrer en vigueur à la rentrée. Vous ne pouviez pas attendre ? La situation était si urgente que ça à Marseille ?

Elle n'était pas plus urgente que ça. Mais nous connaissons les grandes lignes de ce décret d'application, alors pourquoi attendre deux mois pour encore mieux sécuriser les Marseillais ? Il me semble que c'est notre devoir d'anticiper ce décret d'application et de faire le maximum pour éviter de possibles accidents, notamment pour les personnes vulnérables. Cela nous tenait à cœur.

Nous avons demandé un complément d'informations aux sociétés [qui gèrent les trottinettes] afin qu'elles clarifient la situation en ce qui concerne les accidents et leur responsabilité civile. Voilà pourquoi je n'ai pas arrêté de décision concernant les trois sociétés qui auront la chance de continuer à offrir ce service sur le territoire marseillais. Nous avons reporté notre décision au 15 septembre. Nous laissons le temps aux sociétés de revoir leur copie.

Les conducteurs de trottinettes électriques à Marseille sont-ils particulièrement dangereux ?

Ils ne sont pas plus dangereux qu'ailleurs, mais un certain nombre d'entre eux zigzaguaient sur des trottoirs qui ne sont pas toujours très larges. Ce moyen de transport écologique permet de compléter le maillage de nos transports en commun de manière très efficace. Mais il y a également des nuisances. J'ai reçu un certain nombre de courriers et de mails, notamment de personnes vulnérables. Moi-même, j'ai failli me faire renverser par des jeunes qui faisaient une course de trottinettes sur les trottoirs. Ça m'est arrivé deux fois en six mois.

Que contiendra cet arrêté ?

Les articles principaux sont connus. Il y aura l'interdiction de rouler sur les voies de bus, de tramway, et sur les trottoirs. On se pose des questions sur certains articles, notamment de ne pas rouler à deux sur les trottinettes. Je continue de penser que c'est dangereux, notamment quand on va permettre à ces engins de rouler sur les voies de circulation.

En outre, rouler avec des écouteurs, c'est très sympa, mais ça peut être aussi très dangereux pour les utilisateurs. Je pense qu'on va l'interdire également. Le piéton sera toujours prioritaire sur les trottinettes. C'est l'un des articles qui sera précisé dans l'arrêté.