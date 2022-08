Accident de trottinette à Lyon : "C'est aux pouvoirs publics et aux professionnels de s'assurer" que la réglementation "est bien respectée", estime le maire de Lyon

"Il y a une réglementation, c'est aux pouvoirs publics et aux professionnels de s'assurer qu'elle est bien respectée", a déclaré mercredi 24 août sur franceinfo Grégory Doucet, maire Europe Ecologie-Les Verts de Lyon, après l'accident de trottinette qui a causé la mort de deux adolescents. L’ambulancier mis en cause, connu pour de multiples infractions et ayant un permis probatoire, a été placé en garde à vue.

franceinfo : Vous avez annoncé que l'enquête permettrait de prendre de nouvelles mesures. Quelles sont-elles ?

Grégory Doucet : On est très en attente des résultats de l'enquête. On sait que les jeunes étaient à trottinette électrique, qu'ils circulaient sur la voie de bus qui est aussi une voie cyclable. L'ambulance circulait sur une voie sur laquelle elle avait le droit de circuler. Les jeunes ont été percutés par l'arrière, donc il faut qu'on puisse bien comprendre comment s'est déroulé l'accident pour voir s'il y a des mesures particulières qui pourraient être prises pour éviter à l'avenir ce genre de malheur. La conduite de l'ambulancier sera analysée et nous permettra très certainement de voir ce qui peut être fait. On a déjà transmis les images prises par les caméras à la justice de manière à ce que l'enquête puisse être réalisée de A à Z.

Le conducteur avait déjà commis 28 infractions routières. Faut-il plus de vigilance de la part des employeurs ?

Il y a une chaîne de responsabilités, une réglementation qui s'applique pour les professionnels de la route. C'est aux pouvoirs publics de s'assurer que cette réglementation est bien respectée, c'est aux professionnels de s'en assurer également. C'est aux professionnels du secteur de nous dire s'ils considèrent que leur profession est bien réglementée, s'ils ont des propositions à nous faire, est-ce qu'ils jugent que les risques sont mal maîtrisés.

Faut-il poser un seuil d'infractions pour les professions qui nécessitent d'être souvent sur la route ?

En France, on a souvent cette habitude assez délétère, quand on a un fait divers, qui est que de vouloir rajouter une réglementation ou une nouvelle loi. Prenons déjà le temps de regarder si les réglementations qui existent sont bien appliquées, faisons confiance, responsabilisons les professionnels qui sont impliqués. Arrêtons d'avoir cette attitude d'ajouter systématiquement des réglementations aux réglementations. On en a déjà beaucoup.

Les deux adolescents étaient sur la même trottinette. Faut-il durcir la réglementation ?

Là aussi il y a des règles qui existent. Je vais revoir les opérateurs de trottinettes électriques sur la ville de Lyon pour leur demander de poursuivre leurs efforts. On leur a demandé de faire énormément d'efforts pour faire en sorte que ces trottinettes en libre-service puissent être mieux régulées. On a créé des zones pour que les trottinettes soient stationnées à des endroits très précis, cela a considérablement baissé l'abandon un peu anarchique qui gênait la voie publique. La sécurité routière, on le sait, c'est l'affaire de tous.