Lyon : permis probatoire, voie de bus... Ces questions qui se posent après l'accident mortel impliquant une ambulance et un trottinette

Deux adolescents ont été tués, après avoir été percutés par une ambulance privée, alors qu'ils circulaient à trottinette sur une voie de bus lundi soir à Lyon. Le conducteur a été placé en garde-à-vue.

Qui est le suspect au volant de l'ambulance ?

Selon une source policière, le conducteur possède un lourd passif, avec 28 infractions au Code de la route : dépassement de lignes blanches, vitesses excessives ou encore défaut d'assurance. Âgé de 36 ans, il roulait avec un permis probatoire, sur lequel il ne lui restait que deux points sur huit. Il s'était fait retirer son premier permis en 2019, après avoir perdu tous ses points. Le conducteur de l'ambulance et son collègue passager ont été hospitalisés, en état de choc. Le dépistage alcoolique s'est avéré négatif, celui de produits stupéfiants est en cours d'analyse, selon le parquet de Lyon à franceinfo.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux jeunes auraient fait un écart au passage de l'ambulance sur la voie de bus, à l'angle de la rue de Condé et du quai du maréchal Joffre, dans le deuxième arrondissement de Lyon. Les victimes, un garçon de 17 ans et une fille de 15 ans, en couple, ont été projetées sur plusieurs mètres. Les témoins ont affirmé aux enquêteurs que l'ambulance circulait à "très vive allure" : elle se rendait en intervention, d'après un responsable des pompiers du département à franceinfo. Certains témoins ont déclaré que l'ambulance avait bien actionné sa sirène et son gyrophare mais d'autres contredisent cette version.

Un ambulancier peut-il conduire avec un permis probatoire ?

Après les conditions du drame, c'est l'une des questions qui se posent en premier lieu avec ce drame : un ambulancier a-t-il le droit de conduire avec un permis probatoire ? La réponse est a priori non. Ce corps de métier assure de fait le transport de patients blessés, malades ou âgés dans des véhicules de transport sanitaire équipés et adaptés, vers une structure de soins, comme un hôpital ou une maison de retraite. Il peut aussi être amené à transporter des produits sanguins labiles, des organes ou des équipes de transplantation.

Pour exercer ce métier, il faut posséder un diplôme d'Etat d'ambulancier (DEA) pour la conduite d'ambulance, accessible sans condition de diplôme, d'après le site de l'Onisep. Mais le candidat à cette formation doit être titulaire, entre autres, d'un permis de conduire catégorie B hors période probatoire, conforme à la réglementation en vigueur, et de l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance. Donc un ambulancier doit posséder un permis de conduire depuis au moins trois ans, avant de pouvoir conduire une ambulance. Si l'ambulancier se voit retirer son permis de conduire, il perd automatiquement son attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance.

Un ambulancier peut-il rouler sur une voie de bus ?

Sur RTL, Christophe Bougie, vice-président de la fédération nationale des artisans ambulanciers explique que "cela dépend d'arrêtés municipaux et préfectoraux qui nous autorisent ou pas à utiliser soit la totalité des voies de bus soit une partie des couloirs de bus dans le cadre d'interventions, notamment sur appel du Samu". Ainsi, il y aurait une "tolérance d'utilisation de ces couloirs de bus à l'heure actuelle" dans certaines villes. Néanmoins, sur le couloir de bus, l'ambulance ne peut pas circuler trop vite : "on a une tolérance, de 20 ou 30 km/h au-dessus, mais il faut bien prouver que c'est une intervention sur demande du Samu", explique-t-il au micro de RTL.

Les trottinettes peuvent, quant à elles, rouler sur les voies de bus, uniquement s'il n'existe pas de piste cyclable. La voie de bus est, dans ce cas-là, répertoriée comme une voie cyclable, mais la signalisation doit l'indiquer.

Une enquête ouverte pour homicide involontaire

Le maire écologiste de Lyon a présenté ses condoléances aux familles et proches des victimes sur Twitter : les conclusions de l'enquête "nous permettront d'identifier de nouvelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité routière à Lyon", a-t-il affirmé.

La sécurité routière est l’une de nos priorités. @VilledeLyon @prefetrhone et @grandlyon se mobilisent d’ores et déjà pour mettre en place les aménagements de voiries, signalétiques, contrôles de vitesse et campagnes de sensibilisation nécessaires. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) August 23, 2022

Une enquête pour "homicide involontaire" a été ouverte par le parquet de Lyon et confiée à la DDSP du Rhône.