Transports : des présidents de régions françaises appellent à un "new deal ferroviaire", avec un plan d'investissements de 100 milliards d'euros en dix ans

"C’est un 'new deal' ferroviaire, à la mesure des crises et des défis de nos générations, et du changement climatique." Seize présidents de régions et de collectivités territoriales appellent à "un plan national de modernisation et d'équipement ferroviaire" en France, avec un plan d'investissements à hauteur de 100 milliards d'euros sur dix ans, dans une tribune publiée par le journal Le Monde, samedi 22 octobre.

La tribune a pour signataires, entre autres, le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et Jean Rottner, à la tête de la région Grand Est, ou encore Serge Letchimy, président de la collectivité territoriale de Martinique.



"Europe, Etat, SNCF et collectivités s’engageraient à investir, sur une période de dix ans, entre 2023 et 2033, 10 milliards d’euros par an en moyenne", proposent ces présidents de régions. "Notre ambition est claire : créer un 'choc d’offre' de transport, remettre à niveau le réseau existant et le moderniser dans les territoires ruraux comme dans les villes, construire les nouveaux RER métropolitains, renforcer les autoroutes industrielles et touristiques ferroviaires vers l’Europe."

"Dans l’esprit des grandes initiatives fédératrices qui ont modernisé la France, c’est notre plan pour sauver le train. Osons ensemble ce sursaut de vision stratégique pour l’avenir des mobilités, pour notre industrie et pour notre planète." Des présidents de régions dans une tribune publiée par "Le Monde"

"Agissons ensemble, c'est notre responsabilité collective", lancent encore les signataires du texte. Ces derniers s'adressent notamment à Bruxelles "pour investir massivement dans les réseaux de transport". "C’est le sens du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, dans le droit fil des objectifs du pacte vert européen. C’est également un puissant levier de la reconquête de la souveraineté énergétique européenne", défendent-ils.

"Le ferroviaire, c'est le développement économique"

Dans cette tribune, les présidents de régions rappellent que le réseau ferroviaire français "requiert, selon Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF lui-même, un investissement de 100 milliards d’euros sur quinze ans, pour sa remise à niveau immédiate et pour atteindre la neutralité carbone en 2050". Pour les signataires, "l'innovation doit être au cœur de ce chantier". "Le ferroviaire, c’est le développement économique", soulignent-ils.

Ces derniers pointe les bienfaits d'un tel plan pour "la relocalisation de notre industrie", qui passerait notamment "par la relance des autoroutes ferroviaires de fret, la fin des tergiversations autour du tracé du Lyon-Turin ou la modernisation de la ligne des primeurs Perpignan-Rungis (Val-de-Marne)."