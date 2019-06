Transports : le week-end de la Pentecôte classé orange et rouge dans le sens des départs et des retours

Bison Futé recommande de quitter l'Ile-de-France vendredi avant 12 heures, et de quitter ou de regagner Le Mans, Toulouse et Lyon entre 8 heures et 11 heures.

Le week-end de la Pentecôte, c'est la possibilité de profiter d’un week-end prolongé, mais cela peut aussi se traduire par des bouchons sur les routes. Vendredi 7 juin est classé orange au niveau national et rouge en Île-de-France dans le sens des départs. De nombreux bouchons sont attendus dès le départ des grandes métropoles. Bison Futé recommande de quitter l'Ile-de-France avant 12 heures, et de quitter ou de regagner Le Mans, Toulouse et Lyon entre 8 heures et 11 heures.

Samedi 8 juin est classé orange au niveau national dans le sens des départs. Ceux-ci s’étaleront sur toute la journée jusqu’à 18 heures. Bison Futé recommande de quitter l'Ile-de-France avant 8 heures, et de quitter Aix-en-Provence, Tours et Bordeaux entre 15 heures et 19 heures.

Dimanche classé vert

Dimanche 9 juin est classé vert dans le sens des départs et des retours. Enfin, lundi 10 juin est classé orange dans le sens des retours au niveau national. Les difficultés de circulation sont attendues dans l’après-midi jusqu’en début de soirée. Les dernières difficultés pourraient perdurer jusqu’à 22 heures aux abords des grandes métropoles. Bison Futé recommande de rentrer en Ile-de-France avant 14 heures, et de quitter ou de regagner Montpellier, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Rouen entre 14 heures et 20 heures.