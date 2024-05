Sur les routes, la journée de vendredi est classée rouge partout en France dans le sens des départs

Il va falloir faire preuve de patience. La circulation s'annonce très difficile sur les routes pour ce week-end de la Pentecôte, selon les prévisions de Bison Futé. Pour ce dernier week-end prolongé avant les vacances d'été, l'organisme de prévisions annonce une forte fréquentation des zones côtières et une "circulation dense" sur les axes reliant les "lieux de loisirs aux grandes agglomérations proches".

La journée la plus chargée sera celle de vendredi, classée rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours au niveau national. Dans le sens des départs, "la circulation devrait en particulier être très chargée sur l’A7, le long de l’Arc méditerranéen et sur la façade atlantique (A11, N165 et A63)", précise Bison Futé. L'organisme prévoit aussi des difficultés en Ile-de-France, "dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10", sur le boulevard périphérique ou encore les autoroutes A86 et A6B.

L'autoroute A13 encore fermée

Concernant les franciliens qui souhaiteraient rejoindre la Normandie, "l’autoroute A13 devrait encore être fermée à la circulation entre Paris et Vaucresson". Il est donc conseillé "d’emprunter l’A14, l’A15 ou la N12", selon Bison Futé. Dans le sens des retours, "de nombreuses difficultés sont attendues notamment sur les axes desservant l’arc méditerranéen, mais aussi sur les autoroutes desservant les régions septentrionales (A1 et A2)".

La journée de samedi est classée orange dans le sens des départs au niveau national. La circulation sera difficile, "en particulier sur les axes desservant l’arc méditerranéen (A7 et A9) et sur la façade atlantique (A63 et N165)". La circulation sera aussi dense en Île-de-France, sur les autoroutes A6 et A10. Le drapeau sera en revanche vert dans le sens des retours. La journée de dimanche sera verte dans les deux sens, mais la journée de lundi est classée orange dans le sens des retours.