Retours de vacances : plus de 700 km de bouchons ont été recensés sur les routes à la mi-journée, selon Bison Futé

Plus de 700 kilomètres de bouchons cumulés ont été recensés samedi 24 août à la mi-journée, selon Bison Futé, qui a classé la journée rouge au niveau national dans le sens des retours avec la fin des vacances qui se profile. Ce pic a été atteint à 11h50 avec 731 km de bouchons.

Les autoroutes du sud de la France sont particulièrement encombrées. L'A7 comptabilisait près de 100 km de bouchons à la mi-journée, et l'A7 plus de 80 km. A 11 heures, il fallait plus de 3 heures pour relier Orange à Lyon au lieu d'1h35 en temps normal, selon les relevés de Vinci Autouroutes.

En Ile-de-France, une circulation "dense jusque tard dans la soirée"

Bison Futé avait prévenu que "les principaux axes de déplacement du pays seront congestionnés" samedi, en particulier dans le quart sud-est et sur la façade ouest. L'Ile-de-France doit aussi connaître des retours "importants". "À partir du milieu de l'après-midi, des difficultés de circulation plus ou moins importantes selon les secteurs pourraient être enregistrées, notamment sur les radiales aux portes de Paris pour accéder au Boulevard périphérique et à l'A86", note Bison Futé qui table sur une circulation "dense jusque tard dans la soirée". La prudence sera de mise pour les automobilistes, alors que 24 départements sont placés en vigilance orange aux orages.