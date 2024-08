Retour de vacances : Bison Futé prévoit un week-end "difficile" sur les routes, la journée de samedi classée rouge partout dans l'Hexagone

C'est la fin des vacances pour beaucoup et cela va se voir sur les routes. Bison Futé prévoit "une circulation difficile au niveau national" sur les routes de l'Hexagone, du vendredi 23 au dimanche 25 août, en particulier samedi. La journée sera classée rouge sur tout le territoire dans le sens des retours.

ℹ️#InfoTrafic #weekend 9 #vacances #été

Axes chargés dans le sens des retours, circulation🟥très difficile et🟧difficile de vendredi 23 à lundi 26/08 sur tout le territoire

Sens départs, difficultés en Auvergne-Rhône-Alpes et Arc Méditerranéen le 24/08➡️https://t.co/LFtRIPSRlK pic.twitter.com/pnJsDJQvnx — Bison Futé (@BisonFute_MT) August 21, 2024

Mais dès vendredi, le trafic va se densifier. L'A7 située dans la vallée du Rhône, les autoroutes A8 et A9 ainsi que l'A75 dans le Massif central seront congestionnées, de même que l'A63 et l'A10, au sud-ouest. Sur ces axes, les difficultés vont s'accumuler dès 10h et s'étendre jusque tard dans la soirée. Si miser sur vendredi pour rentrer semble la meilleure option du week-end, Bison Futé classe tout de même la journée en rouge dans le sens des retours, mais verte dans le sens des départs.

Amorcer le retour samedi s'annonce, en revanche, comme une mission difficile, un peu partout en France. L'organisme d'information routière voit rouge sur tout le territoire, mais particulièrement dans deux régions touristiques, le quart sud-est et la façade ouest, ainsi qu'en Île-de-France. Bison Futé prévoit une circulation particulièrement dense jusqu'en fin de soirée, y compris dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes et autour de la mer Méditerranée.

Dimanche sera aussi une journée particulièrement dense sur les routes, notamment sur l'A10, l'A9, l'A75 et l'A7, encombrée du début de matinée jusque tard eb soirée. L'Île-de-France sera très embouteillée, sur l'A10, l'A6 et l'A13 notamment, et jusqu'à lundi, puisque le département francilien est le seul à être classé rouge.