Pont du 8-Mai et de l'Ascension : quelles sont les prévisions de trafic sur les routes jusqu'à dimanche ?

L'Hexagone voit rouge, mardi 7 mai, à l'aube du pont du 8-Mai et de l'Ascension. Ces jours fériés sont une aubaine pour profiter d'un long week-end prolongé et les Français vont être nombreux à prendre la route. Selon les prévisions de Bison futé, la journée de mardi sera la plus difficile dans le sens des départs, mais le pire est attendu dimanche, pour les retours.

La "circulation sera très difficile" dans le sens des départs, mardi, au point que l'organisme d'information routière hisse le drapeau rouge dans tout le pays. Dans un communiqué, Vinci Autoroutes précise qu'il y aura des pics de trafic sur la façade Atlantique, autour de certaines agglomérations comme Bordeaux et Poitiers (Vienne), en vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen.

Le lendemain, mercredi, tout l'Hexagone sera en orange dans le sens des départs pour "circulation difficile". Il n'y aura ensuite, selon Bison futé, pas de difficulté particulière sur les routes jeudi et vendredi dans le sens des départs comme des retours.

Un dimanche en rouge et noir

Des ralentissements et d'importants embouteillages sont en revanche à prévoir pendant le week-end. La journée de samedi est classée en orange pour les retours et dimanche, le trafic sera "extrêmement difficile" dans le quart nord-ouest du pays. Dans le détail, Bison futé voit noir dans les régions Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, et rouge dans le reste du pays.

A Marseille, le départ du relais de la flamme olympique devrait également occasionner d'importantes difficultés sur les routes en fin de semaine, détaille Vinci Autoroutes dans cet autre communiqué.