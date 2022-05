Pont de l'Ascension : Bison Futé prévoit des journées rouges mercredi et jeudi pour les départs et un dimanche noir pour les retours

Attention, gros bouchons en perspective. La circulation sera dense sur les routes ce week-end pour le pont de l'Ascension. Les mercredi 25 et jeudi 26 mai seront classés rouges pour les départs sur toute la France et dimanche noir pour les retours, selon Bison Futé.

Mercredi 25 mai

Les difficultés commenceront dès mercredi, notamment en Ile-de-France, où la circulation sera très chargée en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 dès la fin de la matinée.

Dans l'après-midi, des difficultés de circulation sont attendues sur l'autoroute A13 et les principaux axes convergents vers les autoroutes A6 et A10 jusqu'en début de soirée. L'A7 sera également très chargée entre Lyon et Orange ainsi que l'A8, entre Aix-en-Provence et Fréjus.

Les conseils de Bison Futé :



• Quittez ou traversez l'Ile-de-France et les grandes métropoles avant 12 heures.

• Evitez l'autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 10 heures à 20 heures.

• Evitez l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 9 heures à 22 heures, et entre Orange et Marseille, de 14 heures à 19 heures.

• Evitez l'autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 15 heures à 20 heures.

Jeudi 26 mai

Jeudi, la circulation sera très dense en region parisienne en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, sur l'autoroute A13, A86 et sur le boulevard périphérique dès le début de la matinée et jusqu'en milieu d'après-midi. Bison Futé conseille de traverser l'Ile-de-France avant 7 heures.

La circulation sera aussi difficile au niveau national et très difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes notamment sur l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, et dans le Sud-Ouest sur l'autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne.

Les conseils de Bison Futé :

• Quittez ou traversez l'Ile-de-France avant 7 heures.

• Eviter l'autoroute A13, entre Paris et Caen, de 8 heures à 17 heures.

• Evitez l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 7 heures à 18 heures, et entre Orange et Marseille, de 9 heures à 19 heures.

• Evitez l'autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 10 heures à 13 heures.

Dimanche 29 mai

Dimanche, dans le sens des retours, la circulation sera extrêmement difficile sur les axes convergeant vers Paris dès la fin de la matinée jusqu'à 23 heures voire minuit, essentiellement sur les autoroutes A6 et A10. De manière générale, les retours vers les grandes métropoles généreront des bouchons et des ralentissements sur les grands axes du pays.

Les conseils de Bison Futé :

• Regagnez ou traversez l'Ile-de-France et les grandes métropoles avant 12 heures.

• Eviter l'autoroute A1, entre Senlis et Paris, de 15 heures à 19 heures.

• Eviter l'autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 9 heures à 15 heures, et entre Rouen et Paris, de 10 heures à 19 heures.

• Evitez l'autoroute A11, entre Nantes et Paris, de 10 heures à 19 heures.

• Evitez l'autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 8 heures à 20 heures, et entre Marseille et Orange, de 10 heures à 20 heures.