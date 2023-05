Pont de l'Ascension : la circulation "très difficile" jeudi dans le sens des départs et "extrêmement difficile" dimanche dans le sens des retours

La journée du dimanche 21 mai, classée noir dans le sens des retours, "devrait être le jour le plus chargé de l'année", selon le prévisionniste.

Les routes sont chargées en ce week-end prolongé de pont de l'Ascension. La circulation est "très difficile", jeudi 18 mai, dans le sens des départs, selon Bison futé, qui a classé la journée rouge sur l'ensemble du territoire. Jeudi à midi, 726 kilomètres de bouchons cumulés ont été enregistrés partout en France. La circulation restera "très dense jusqu'à tard dans la soirée", prévient Bison futé.

En Ile-de-France, les autoroutes A1, A6, A10 et A13, ainsi que le boulevard périphérique et l'A86, seront particulièrement concernés par les embouteillages. Dans le reste de la France, "la plupart des grands axes de liaison sont également très sollicités", relève le centre d'information routière. L'autoroute A7, notamment entre Lyon et Orange, l'A9 et l'A61, sont parmi les axes les plus chargés.

Dimanche "devrait être le jour le plus chargé de l'année"

Dans le sens des retours, la journée de dimanche sera "noire", et "devrait être le jour le plus chargé de l'année". La circulation sera "extrêmement difficile". Les retours vers les grandes agglomérations généreront des bouchons et des ralentissements sur tous les grands axes du pays.

Les plus grandes difficultés sont attendues sur l'A6, l'A7, l'A9, l'A10, l'A11, l'A13 et sur la N165. Bison futé recommande, dans la mesure du possible, de décaler votre déplacement pour éviter de prendre la route ce jour-là.