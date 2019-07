Le combat des habitants de la Vallée de l'Arve contre son air pollué

Anne-Laure Malangé, professeure des écoles âgée de 43 ans, se sent épuisée. Elle n’avait pas de problèmes de santé avant de s'installer il y a dix ans à Passy (Haute-Savoie), dans la vallée de l'Arve : rhinites, sinusites chroniques et une toux permanente et sévère. Elle doit se faire opérer des sinus pour la deuxième fois et s’est fracturée deux côtes l’an dernier tant sa toux était forte. Son médecin est formel : la pollution est responsable de son état de santé.

Du travail, mais de la pollution

Pour les habitants de la vallée, filmer et commenter la pollution qui les entoure. La pollution dure depuis des décennies. Le trafic des camions est lucratif. Il rapporte près de 80 millions d'euros dans les caisses de l'État grâce au tunnel du Mont-Blanc. La tradition industrielle en a fait un bassin dynamique. Le prix à payer ? Un air truffé de particules fines. Dans cette vallée savoyarde de 150 000 habitants, chaque année, 85 personnes décéderaient prématurément à cause de la pollution.

Extrait de "Pollution, les citoyens contre-attaquent", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 20 juin 2019.