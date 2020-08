Départs en vacances : Bison Futé prévoit un samedi noir sur les routes

Les embouteillages seront particulièrement importants en "Bourgogne, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen".

Le premier week-end d’août s’annonce particulièrement chargé sur les routes. Samedi 1er août, la circulation est classée noire par Bison Futé dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Elle sera en effet "extrêmement difficile" sur la grande majorité des axes routiers, prévient prévient le Centre national d'information routière.

Son site précise que les embouteillages seront particulièrement importants en "Bourgogne, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen" notamment "sur les autoroutes A6, A7 et A9. Des difficultés de circulation sont également attendues vers le Grand-Ouest, sur l’autoroute A10".

Consultez les conditions de trafic en temps réel sur le site de Bison Futé.

Conseils de circulation dans le sens des départs

Voici ce que préconise Bison Futé pour les départs :

- en Île-de-France accédez au péage de l’A10 avant 6h ou après 12h



- évitez de quitter ou regagner les grandes métropoles, entre 6h et 20h



- évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Tours de 8h à 13h et de Niort à Bordeaux, entre 7h et 18h



- évitez l’autoroute A63 de Bordeaux vers l’Espagne entre 8h et 13h



- évitez l’autoroute A11 entre Paris et Angers de 10h à 13h



- évitez l’autoroute A13 entre Rouen et Caen de 10h à 17h



- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 5h à 19h et de Salon-de-Provence à Marseille entre 9h-20h



- évitez l’autoroute A9 entre Orange et l’Espagne, de 7h à 18h



- évitez l’autoroute A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde de 9h à 18h



- évitez l’autoroute A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 9h à 17h



- évitez l’ autoroute A61 entre Carcassonne et Narbonne, de 9h à 15h



- évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 17h



- l’accès en Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 5h à 9h et de 16h à 20h (attente supérieure à 30 minutes), très dense entre 9h et 16h (attente supérieure à 1h).

Conseils de circulation dans le sens des retours

Voici ce que préconise Bison Futé pour les retours :

- en Île-de-France accédez au péage de l’A10 avant 14h ou après 18h



- évitez de quitter ou regagner les grandes métropoles, de 9h à 18h



- évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux entre 10h et 20h



- évitez l’autoroute A10 entre Bordeaux et Niort, de 10h à 17h



- évitez l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Lyon, de 9h à 17h



- évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 10h à 17h



- évitez l’A71 à hauteur de Clermont-Ferrand, de 12h à 16h



- évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 10h à 16h



- l’accès en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 13h à 15h et de 18h à 20h (attente supérieure à 30 minutes), très dense entre 15h et 18h (attente supérieure à 1heure).