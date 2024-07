Départs en vacances : Bison Futé hisse son drapeau noir pour samedi, "circulation très dense attendue" pour le chassé-croisé

Bison Futé prévoit une fin de semaine "extrêmement difficile" sur les routes au niveau national, et ce, dès le vendredi 26 juillet. Dans le sens des départs, l'organisme de prévision a classé noire la journée de vendredi dans le sens des départs. "La circulation sera très difficile dès l'aube et jusque dans la soirée sur les autoroutes de transit Nord-Sud (A7, A10 et A75)", prédit Bison futé dans un communiqué publié sur son site internet.

Des ralentissements importants en Ile-de-France vendredi

En raison de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, il est conseillé d’éviter "de circuler en Ile-de-France le vendredi après 10 heures". "La circulation risque d’être fortement congestionnée sur le boulevard périphérique, et sur les autoroutes A1, A3 et A4 à l’approche de Paris", affirme de son côté la préfecture de police de Paris.

ℹ️#InfoTrafic #weekend 5 #vacances #été #JeuxOlympiques (1/2)

⬛️Circulation extrêmement difficile en IdF vendredi 26/07. Ouverture des #JOParis2024 avec possibilité de mesures spéciales. Évitez de circuler en IdF le vendredi après 10h. Si possible voyagez le dimanche. pic.twitter.com/XW6YrZNZh8 — Bison Futé (@BisonFute_MT) July 24, 2024

Le pourtour méditerranéen reste en rouge sur la carte des retours, tandis que le reste du pays est classé orange. Bison Futé prévoit un trafic dense dès le matin dans la vallée du Rhône, sur le pourtour méditerranéen et en région parisienne.

Circulation très dense tout le week-end

Au niveau national, Bison Futé s'attend à un week-end marqué par de forts ralentissements sur les principaux axes du réseau (A10, A11, A7, A9), notamment en région parisienne et vers et depuis l'Espagne et le sud de la France. La circulation sera "très dense", à l'occasion de ce cinquième week-end de grands départs, marqué par le traditionnel "chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens". La journée du samedi 27 juillet est classée noire dans le sens des départs au niveau national. Dans le sens opposé, "la journée est classée rouge", prédit Bison Futé.

ℹ️#InfoTrafic #weekend 5 #vacances #été (2/2)

Axes extrêmement chargés tout le week-end

Samedi 27/07 classé noir au niveau national pour le sens des départs et noir en IdF pour le sens des retours

Circulation difficile et très difficile les autres jours➡️https://t.co/vf2PaT8bdJ pic.twitter.com/T8YF95iVux — Bison Futé (@BisonFute_MT) July 24, 2024

Dimanche, la journée est classée rouge dans le sens des départs en Ile-de France et en Auvergne-Rhône-Alpes, verte partout ailleurs. L'organisme voit orange dans le sens des retours sur le plan national, à l'exception de l'Île-de-France qui reste classée rouge. Des perturbations sont à prévoir jusqu'à lundi, début d'après-midi, malgré le retour du drapeau vert sur l'ensemble du pays dans les deux sens de circulation.