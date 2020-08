Circulation : un week-end classé orange dans le sens des retours

Durant tout le week-end, "la circulation sera dense et bien souvent difficile sur l'arc méditerranéen entre l'Italie et l'Espagne", dans les deux sens sur les autoroutes A8, A7, A54 et A9, prévient Bison futé.

Trafic encombré à Paris le 6 mai 2020. (CHARLES PLATIAU / REUTERS)