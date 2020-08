Circulation : à quoi faut-il s'attendre sur les routes pour le week-end du 15 août ?

Le trafic sera particulièrement dense sur l'axe méditerranéen, classé rouge dans le sens des retours vendredi, samedi et dimanche.

Qu'est-il prévu sur les routes pour le chassé-croisé du 15 août ? Bison Futé annonce un week-end particulièrement chargé dans le sens des retours. "Les retours en direction du nord vont prendre le pas sur les départs vers les régions côtières. Les flux de circulation majoritaires se feront du sud du pays vers le nord", note l'organisme.

"La circulation sera dense et bien souvent difficile sur l’arc méditerranéen entre l’Italie et l’Espagne, que ce soit en sens Est-Ouest ou en sens Ouest-Est sur les autoroutes A8, A7, A54, A9, sur la côte de la frontière italienne jusqu’à la frontière espagnole", prévoit Bison Futé.

Samedi 15 août, dans le sens des départs, les difficultés de circulation sont attendues principalement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen.

Vendredi rouge dans le sud-est pour les retours

Vendredi 14 août est classé vert dans le sens des départs par Bison Futé et orange dans la région Sud-Ouest et l’Arc Méditerranéen. L'organisme conseille de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 12h et d'évite l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 11h à 20h.

Côté retours, ce sera orange au niveau national et rouge sur l’Arc Méditerranéen. Il est recommandé de regagner ou traverser l’Île-de-France avant 14h et d'éviter l’autoroute A10 entre Tours et Orléans, de 13h à 20h.

Samedi orange au niveau national

Pour les départs, samedi 15 août est classé orange au niveau national et rouge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc Méditerranéen. Bison Futé recommande de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 8h samedi et d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 7h à 17h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 9h à 19h.

Pour les retours, ce sera orange au niveau national et rouge sur l’Arc Méditerranéen. L'organisme de trafic conseille de regagner ou traverser l’Île-de-France avant 14h, d'éviter l’autoroute A10 entre Bordeaux et Niort, de 9h à 18h et l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon, de 9h à 19h.

Dimanche vert pour les départs, orange pour les retours

Côté départs, dimanche est classé vert au niveau national et orange sur l’Arc Méditerranéen. Il faudra éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 9h à 19h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 10h à 21h et éviter l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 8h à 18h.

Pour les retours, ce sera orange au niveau national et rouge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bison Futé recommande de regagner ou traverser l’Île-de-France avant 12h. Mais aussi d'éviter l’autoroute A10 entre Bordeaux et Niort, de 11h à 18h, l'A7 entre Salon-de-Provence et Lyon, de 9h à 21h et l'A61 entre Narbonne et Toulouse, de 10h à 20h.