Bison futé anticipe "des ralentissements" pour vendredi et ce week-end de vacances

Pour ce week-end de congés de printemps commun aux trois zones scolaires, la circulation sera plus dense qu'à la normale, notamment sur l'arc méditerranéen, l'Ile-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dès vendredi 19 avril, "quasiment l’ensemble des grands axes de liaison du pays" sont concernées par "les déplacements familiaux", annonce Bison futé. Pour ce week-end de congés de printemps commun aux trois zones, la circulation sera plus dense qu'à la normale, mais Bison futé ne va pas jusqu'à voir rouge, dans son bulletin prévisionnel (PDF).

L'arc méditerranéen est tout de même classé en orange dans le sens des retours à partir de vendredi soir. L'A7, entre Marseille et Orange, et l'A8, entre l'Italie et Le Luc, seront particulièrement saturées. De 16 heures à 19 heures, deux autres axes seront à contourner : l'A54 entre Arles et Nîmes, et l'A57 entre Le Luc et Toulon.

Samedi, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et l'Ile-de-France n'échapperont pas au classement "orange". Dans le détail, Bison futé conseille d'éviter l'autoroute A7 "entre Lyon et Orange, de 15 h à 18 heures". Si vous devez absolument rejoindre ou traverser l'Ile-de-France, essayez de le programmer "avant 14 heures".

Enfin, dimanche, les voyants seront au vert au niveau national, hormis en Ile-de-France, "dans le sens des retours". La circulation sur les axes A10, A6 et A16 risque d'être dense après 14 heures.