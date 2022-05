Assurance auto : la vignette verte pourrait bientôt disparaître

Elle est omniprésente sur nos pares-brises, et pourtant, la vignette verte pourrait bientôt disparaître de nos voitures. Plutôt une bonne nouvelle pour les conducteurs rencontrés, lundi 9 mai. "Ça peut être pas mal, parce qu’on oublie souvent de la renouveler", dit un conducteur. "Ça ne sert à rien", ajoute une femme. La vignette d’assurance est devenue obligatoire en France en 1986, campagne de communication à l’appui.

Une vignette trop facilement falsifiable

Aujourd’hui encore, la vignette doit prouver que le véhicule est bien assuré, sinon c’est une amende de 35 euros. Mais elle est trop facilement falsifiable, selon les assurances, qui proposent que les forces de l’ordre aient accès directement au fichier des véhicules assurés, via la plaque d’immatriculation. "On a ce fichier qui est beaucoup plus efficace pour lutter contre la fraude et contre la non-assurance", déclare Florence Lustman, présidente de France Assureurs.