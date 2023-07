Transports : les premiers trains Lyon-Barcelone de la Renfe débarquent en France pour concurrencer la SNCF

Les premiers trains de la compagnie ferroviaire espagnole relient Lyon et Barcelone jeudi 13 juillet, avant des liaisons Marseille-Madrid le 28 juillet. La Renfe compte bien profiter de l'ouverture à la concurrence du rail en France.

Après Trenitalia, au tour de Renfe. Avec l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire français, les premiers trains de la compagnie espagnole roulent à partir de ce jeudi 13 juillet entre Lyon et Barcelone, pour un trajet direct de 5h contre 5h30 avec un changement dans la meilleure des configurations pour la SNCF.

Les prix de lancement sont très attractifs, 29 euros pour un départ depuis la gare de Lyon Part Dieu. Ces tarifs augmenteront cependant à l'automne. L'opérateur espère ainsi conquérir les voyageurs par la qualité de ses trains et leur ponctualité. Pour la responsable internationale de Renfe Susana Lozano, "nous avons un service de grande vitesse avec des attributs, des compromis de ponctualité très fermes, ça nous distingue un peu des autres opérateurs".

"Développer la fréquence Lyon-Paris"

En deux semaines, 31 000 billets ont été vendus sur le territoire historique de la SNCF. Ce concurrent de plus pour l'opérateur français a de l'appétit et entend se faire une place sur le corridor stratégique Paris Lyon. "Pour nous, c'est important de pouvoir nous établir ici à Lyon et être concurrentiels de la SNCF, se félicite Sonia Araujo-Lopez, directrice générale de Renfe voyageurs, nous allons développer la fréquence Lyon-Paris, comme celle de Lyon-Barcelone et Marseille-Madrid. L'intérêt, c'est de pouvoir développer éventuellement dans le futur d'autres possibilités de ligne."

L'italien Trenitalia s'est déjà positionné sur ce segment Lyon-Paris. Renfe prévoit lui de desservir la capitale française dès 2024.