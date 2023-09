Transports : la SNCF a vendu 4% de billets de train en plus par rapport à l'été dernier

Cet été, la SNCF a vendu 4% de billets de train en plus par rapport à l'été 2022. L'écologie est au cœur des préoccupations des vacanciers, qui, outre les TGV, ont davantage emprunté les lignes régionales.

Le train a eu la cote cet été, avec 4% de billets en plus vendus par rapport à 2022. Pourquoi cette préférence ? "On peut s'y prendre au dernier moment. Ça se prend de partout, alors que pour l'avion, il faut toujours aller dans un aéroport, et il n'y en a pas forcément à côté", explique un voyageur. Et ça n'est pas la seule raison. "Je pollue moins la planète, ça c'est sûr", ajoute une autre. L'écologie est au cœur des préoccupations. Le train est le mode de transport le moins polluant. 40% des TGV ont affiché complet cet été.



La SNCF avait prévu cet afflux

Sans surprise, les trains pour l'Atlantique et la Méditerranée restent les plus empruntés. Mais la grande nouveauté, c'est l'augmentation de 15% vers l'Alsace et de 6% vers les Alpes. Il n'y a pas que le TGV qui est plébiscité. Les vacanciers ont aussi choisi de découvrir une région. "10% de Français ont pris en plus le TER, tout simplement parce que les régions ont décidé de vraiment mettre un coup de boost sur les trafics, c'est-à-dire plus de trains, et surtout sur les tarifs", indique Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. La SNCF avait prévu cet afflux record, et mis à disposition 450 000 billets de plus.