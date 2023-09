Santé : les assistants de régulation médicale appellent à l’aide

Jeudi 7 septembre, les assistants de régulation médicale manifestent devant le ministère de la Santé. Quelles sont leurs revendications ? Éléments de réponse avec la journaliste Lise Vogel, en direct de la manifestation.

Jeudi 7 septembre, les opérateurs du SAMU manifestent devant le ministère de la Santé, à Paris. "Ils sont quelques dizaines derrière moi et ont fait le déplacement depuis toute la France (…) pour dire leur colère, leur ras-le-bol, leur épuisement, et même leur désarroi", introduit la journaliste Lise Vogel, en direct de la manifestation. Les assistants de régulation médicale (ARM) présents expliquent qu’ils n’ont plus les moyens de faire leur travail dans de bonnes conditions.



"Gonfler nos effectifs d’ARM"

"Il est urgent de gonfler nos effectifs d’ARM pour faire face aux appels grandissants que nous subissons depuis plusieurs années dans les SAMU - centre 15. (…) Il faut savoir qu’en France, il manque entre 800 et 1 200 ARM pour travailler de façon sécurisante. La profession a peur de l’erreur et pour ça, il nous faut de l’effectif", explique l’un des manifestants. Il ajoute : "On attend du ministère de trouver des leviers pour attirer dans notre profession assez rapidement et massivement."