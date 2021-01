Trains de nuit : le ministre des Transports souhaite "une dizaine" de lignes en 2030

La France ne compte plus que deux liaisons de trains de nuit, contre huit en 2015 : Paris-Briançon (Hautes-Alpes), et Paris-La-Tour-de-Carol (Pyrénées-Orientales). L'objectif est notamment de rouvrir rapidement des lignes vers Nice et Tarbes.

Avis aux amateurs de trains-couchettes. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, dit espérer "une dizaine" de lignes de trains de nuit en France en 2030. Celles-ci s'articuleront autour des liaisons européennes en projet, des deux lignes restantes en France et des deux autres récemment annoncées dans le plan de relance.

Elles seront organisées autour de quatre grands "corridors" (Bordeaux-Marseille, Dijon-Marseille, Tours-Lyon via l'Ile-de-France, et Paris-Toulouse), précise le ministre dans une interview au Parisien dimanche 31 janvier. La France ne compte plus actuellement que deux liaisons de trains de nuit, contre huit en 2015 : Paris-Briançon (Hautes-Alpes) et Paris-La-Tour-de-Carol (Pyrénées-Orientales).

"Le train de nuit a tout pour séduire"

Le plan de relance, annoncé en septembre dernier, prévoit la relance des lignes Paris-Nice et Paris-Tarbes, grâce à un financement de 100 millions d'euros, pour la rénovation de 50 voitures d'ici à 2022. Ces deux lignes devraient ouvrir "en avril et décembre 2021", précise le ministre.

"Avec les enjeux écologiques, le 'flygskam' [terme suédois qui désigne la honte de prendre l'avion] et la pandémie qui redessine notre manière de voyager, le train de nuit a tout pour séduire." Jean-Baptiste Djebbari au "Parisien"

Au-delà de 2022, "compte tenu des travaux importants à réaliser sur le réseau, il sera compliqué d'en ouvrir beaucoup d'autres jusqu'en 2025", admet Jean-Baptiste Djebbari, comptant sur des financements dans le cadre du pacte vert européen ("green deal") pour financer le reste des lignes.

L'Union européenne a fait de la relance des trains de nuit une de ses priorités avec la signature, fin 2020, d'un accord de coopération entre les compagnies nationales ferroviaires allemande, autrichienne, française et suisse. Dans ce cadre, au départ de la France, un Paris-Vienne nocturne devrait notamment voir le jour dès décembre 2021.