SNCF : un ouvrier tué dans l'effondrement d'un chantier près de Paris

Dramatique accident en gare de Massy (Essonne). Un ouvrier a été tué dans l'effondrement sur un chantier sur les voies ferrées, annonce dimanche 25 juillet la procureure d'Evry, Caroline Nisand. Un peu plus tôt dans la journée, le président du Conseil départemental de l'Essonne, François Durovray, puis la SNCF, avait annoncé l'accident.

Suite à accident de chantier à la jonction des RER B et C et de la voie TGV à hauteur de @Massy, un ouvrier enseveli. Intervention longue et difficile des secours. 70 TGV impactés. Pensées à tous. @sdis91 @nicolas_samsoen