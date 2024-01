SNCF : trafic interrompu pour les TER entre Paris et Strasbourg au moins jusqu'à 16 heures

La SNCF indique qu'un arbre a arraché des caténaires et endommagé des installations électriques sur les voies. L'incident s'est produit jeudi soir entre Château-Thierry et Dormans.

Tous les trains TER entre Paris et Strasbourg ont été supprimés vendredi 5 janvier, au moins jusqu'à 16 heures a annoncé la SNCF sur X (ex-Twitter). En cause, un arbre qui a arraché des caténaires entre Château-Thierry dans l'Aisne et Dormans dans la Marne. Dans les deux sens, depuis 4 heures vendredi 5 janvier, 13 TER ont été concernés par cette annulation, indique la compagnie ferroviaire. "Aucune substitution routière possible, nous vous invitons à reporter votre voyage", ajoute la SNCF.

"C'est un train de fret qui a constaté l'incident jeudi 4 janvier dans la soirée, aux alentours de 22 heures", a précisé la compagnie ferroviaire, sollicitée vendredi matin par franceinfo. Le personnel de bord du train de fret remarque qu'un arbre a arraché des caténaires. La SNCF déclenche alors une opération pour évacuer les passagers du train destiné à transporter des marchandises.

D'autres arbres risquent de tomber sur les rails

Mais sur place, les agents remarquent que l'arbre n'a pas abîmé que les caténaires. En tombant, il a aussi endommagé les installations électriques des deux voies ferroviaires. Aussi, la SNCF repère d'autres arbres menaçant de s'effondrer sur les rails. L'entreprise ferroviaire publique a donc fait appel à une équipe externe, chargée du bûcheronnage. "Aucun client n'est bloqué dans un train à cause de cet incident, que ce soit en gare ou en pleine voie", a tenu à souligner la SNCF, "toutes les équipes sont mobilisées pour résoudre au plus vite l'incident".

La SNCF a estimé la reprise de la circulation à 16 heures vendredi, mais sur le site de ventes de l'entreprise, le TER partant de Paris en direction Strasbourg, initialement annoncé à 16h36, est déjà indiqué comme supprimé. Suppression aussi du TER partant de Strasbourg en direction de Paris, initialement annoncé à 16h19.