SNCF : plus de 170 passagers d'un TGV bloqués pendant six heures dans la Drôme

Leur voyage a duré bien plus longtemps que prévu : quelque 171 infortunés passagers ont été bloqués quasiment six heures dans le TGV numéro 6825, immobilisé sur les rails, dans la nuit de mardi à mercredi 2 décembre dans la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes, rapportent nos confrères de France Bleu Drôme Ardèche.

Le train a heurté une personne sur les voies

Parti de la gare de Lyon Part-Dieu en début de soirée, le train a heurté une personne sur les voies vers 19h15, à hauteur de Bonlieu-sur-Roubion, près de Montélimar. La personne est décédée dans le choc.

Les voyageurs sont repartis cinq heures plus tard, transférés à bord d'un autre train dépêché à cet effet, et sont arrivés à Montpellier dans la nuit vers 2 heures du matin. Un pompier et une infirmière du Sdis 26 ont passé toute la soirée avec les passagers.