SNCF : l'année 2023 est "l'âge d'or du train", selon le PDG de SNCF Voyageurs

"On est dans une année record" en 2023, a déclaré vendredi 19 janvier Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs lors d'une conférence de presse. "On est même dans l'âge d'or du train", poursuit-il. Les Français aiment de plus en plus le train alors que des millions de voyageurs ont choisi ce mode de transport pour les vacances de Noël.

Mais "ce n’est pas conjoncturel, c’est une tendance durable", précise le PDG. Le TGV a enregistré un nouveau record en 2023 avec 122 millions de passagers transportés, en hausse de 4% par rapport à une année 2022. La SNCF enregistre également une fréquentation des TER en hausse de 8% en 2023 par rapport à l'année précédente.

Par ailleurs, pour répondre à "la saturation des TGV", Christophe Fanichet a dit attendre "avec une très, très grande impatience le TGV-M, ce nouveau TGV qui consomme moins d'énergie, qui a plus de place". . Ce train était attendu pour la fin 2024, la SNCF recevra le TGV-M, fabriqué par Alstom, courant 2025. "On l'attend d'arrache-pied pour 2025 parce qu'il nous manque déjà dès aujourd'hui", explique Christophe Fanichet.

Un record historique de recrutements

Le PDG de la SNCF Voyageurs a loué la capacité de l'entreprise ferroviaire "d'attirer et de recruter" de nouveaux cheminots. "Nous sommes plus nombreux en 2023 qu’en 2022. Ce n’est pas un miracle, c’est grâce aux voyageurs de plus en plus nombreux, aux régions qui nous font confiance", explique-t-il. Un record historique de recrutements a été atteint en 2023 avec "4 900 recrutements chez SNCF Voyageurs, dont par exemple 1 300 en Ile-de-France, c’est +50% par rapport à 2022", a-t-il précisé.

Christophe Fanichet affirme que la SNCF sera prête pour les JO 2024 qui sont "un rendez-vous historique à réussir", dit-il. "C’est la priorité n°1 de l’année", selon lui. "Nos trains et RER seront donc au cœur de la réussite de Paris 2024 pour accueillir les 10 à 15 millions de visiteurs attendus", a-t-il affirmé.

Concernant les prix des TGV, "nous n'augmenterons pas les tarifs plus que l'inflation", a souligné le PDG de SNCF Voyageurs, réitérant la promesse faite par le président du groupe SNCF Jean-Pierre Farandou sur franceinfo le 12 décembre.