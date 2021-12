SNCF : le trafic des TGV sera "normal sur tous les axes dès demain", assure Christophe Fanichet

Le trafic sera "normal" sur "tous les axes dès demain", a déclaré Christophe Fanichet, le directeur général adjoint numérique Groupe SNCF et PDG de SNCF Voyageurs, vendredi 17 décembre sur franceinfo, alors que le trafic des trains est perturbé sur l'axe Sud-Est malgré la levée d'un préavis de grève de la CGT et de SUD-Rail jeudi 16 décembre.

Vendredi 17 décembre, "tous les TGV vont circuler sur le Nord, l'Est et la façade Atlantique. Trois axes sont à 100%, tous les voyageurs vont pouvoir circuler. Ce week-end on attend un million de voyageurs et ils seront sur trafic normal aujourd'hui sur trois axes et sur tous les axes dès demain", assure-t-il.

Vendredi, le trafic est donc perturbé sur l'axe Sud-Est, avec seulement un TGV sur deux, soit "100 TGV de moins" en un jour et "50 000 clients qui n'ont pas pu prendre leur train", mais qui ont été indemnisés à 200%, avec le remboursement du prix du billet et un bon d'achat du même montant, "parce que c'est un préjudice pour eux", reconnaît le PDG de SNCF Voyageurs.