Grève à la SNCF : le trafic sera "quasi-normal" ce week-end sur l'axe Sud-Est, mais un train sur deux circulera vendredi malgré la levée du préavis

Après la levée de l'appel à la grève par les syndicats CGT et SUD-Rail ce jeudi, la SNCF annonce finalement un trafic "quasi normal" sur l'axe Sud-Est samedi et dimanche, pour le premier week-end des vacances de Noël.

Le trafic des trains sur l'axe Sud-Est sera "quasi normal" samedi 18 et dimanche 19 décembre, annonce la SNCF après la levée jeudi 16 décembre du préavis de grève par la CGT et SUD-Rail. L'Unsa avait déjà levé le sien la veille. En revanche, le trafic restera très perturbé ce vendredi 17 décembre, avec environ un TGV Sud-Est sur deux annoncé sur cet axe entre Paris, Lyon, les Alpes, Marseille et la Côte d'Azur.

Ces appels ont été levés "trop tardivement sur le plan opérationnel pour assurer une remontée" du nombre de TGV en circulation, a expliqué la direction.

Selon la direction de la SNCF, contactée mercredi 15 décembre par franceinfo, 50 000 voyageurs seront touchés par les perturbations de vendredi. La direction prévoit une indemnisation exceptionnelle pour ceux qui verront leur train supprimé. Ils pourront se faire rembourser 100% du prix du billet et disposeront d'un bon d'achat à hauteur de 100% du prix du billet, soit un remboursement de 200%.

Les syndicats réclamaient une amélioration de leurs conditions de travail, des revalorisations salariales, des embauches et une "prime Covid". Ce préavis courait du vendredi 17 décembre au dimanche 19 décembre, pour le premier week-end de départs en vacances de Noël, ce qui avait provoqué la colère de nombreux usagers.