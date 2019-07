SNCF : le trafic des trains toujours perturbé jeudi sur le réseau Paris-Est après un incendie sur un poste électrique à Noisy-le Sec

Le feu a été éteint dans la nuit, mais la SNCF prévoit en moyenne trois trains sur quatre jeudi, au départ de la gare de l'Est, quel que soit le réseau (TGV, Transilien et RER) en heure de pointe.

Le trafic SNCF est toujours perturbé, jeudi 25 juillet au matin, sur le réseau Paris-Est après l'incendie "très important" d'un transformateur électrique de la sous-station de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), a appris franceinfo auprès de la SNCF. Le feu s'est déclaré peu avant 22 heures, mercredi soir. À la demande des pompiers, l'alimentation électrique du réseau de la gare de l'Est a été interrompue pour permettre l'intervention des secours. Le feu a été éteint vers 0h30 et 80 pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'événement, a appris franceinfo auprès des pompiers de Paris.

#Infotrafic #RerE : Suite à l'incendie à Noisy-le-Sec débuté hier soir. La circulation est fortement ralenti sur l'ensemble de la ligne jusqu'en fin de journée.

Sur les axes :

- Tournan: 2 trains / heure

- Villiers: 1 trains / heure

- Chelles: 2 trains / heure — RER E SNCF (@RERE_SNCF) July 25, 2019

Les pompiers ont donné l'autorisation à la SNCF de réexploiter les voies de la gare de l'Est. Cependant, "la circulation des trains est perturbée", annonce la SNCF sur les comptes Twitter de la ligne P et du RER E. La compagnie ferroviaire prévoit en moyenne trois trains sur quatre au départ de la gare de l'Est, quel que soit le réseau (TGV, Transilien et RER) en heure de pointe. Elle annonce un trafic normal en journée.

"Nous vous invitons à limiter vos déplacements", précise la SNCF. Sur le RER E, la compagnie annonce un ou deux trains par heure en fonction des lignes. Il y aura par exemple un train par heure sur la ligne Paris - Villiers-sur-Marne et deux trains par heure sur les lignes Paris-Chelles et Paris-Tournan. Sur la ligne P, la SNCF annonce un "service normal" mais indique que, sur la plupart des trajets, "les suppressions et sous-compositions sont possibles".

Incendie important à la sous station de Noisy: RER E et Ligne P à l’arrêt...la canicule a des conséquences dramatiques sur des milliers de voyageurs! La SNCF se mobilise 24/24 pour remettre les lignes en état... pic.twitter.com/esjcc4ap9C — Valérie Pécresse (@vpecresse) July 24, 2019

Jeudi soir, la circulation des trains au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est a été déportée sur la gare du Nord pour les TGV et les Transilien. Cela a concerné une dizaine de trains au total. Tous les clients ont été pris en charge par huit bus et plus de 150 taxis, affirme la SNCF. Cette prise en charge s'est terminée à 3h20. Sur les réseaux sociaux, plusieurs voyageurs et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, ont partagé des photos et vidéos de l'incendie.