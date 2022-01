SNCF : la gare de l'Est à Paris fermée ce week-end à cause d'importants travaux

Aucun train ne part ou n'arrive samedi 15 et dimanche 16 janvier de la gare de l'Est, à Paris. Elle est par ailleurs fermée dès vendredi 14 janvier, à partir de 22 heures. Des travaux inédits, préparés depuis quatre ans, doivent être effectués sous la voûte du bâtiment.

Ce chantier est réalisé car des morceaux de béton risquent de chuter sous cette voûte : il faut donc les enlever pour installer des filets de protection. Un imposant échaufaudage a été installé au-dessus de toutes les voies pour l'opération. "On a une cartographie qui limite l'ensemble des opérations, indique Gilles Gautrin, directeur adjoint de la direction modernisation de la SNCF. Il a fallu aussi beaucoup de concertation, parce qu'on va faire du bruit, on va couper une partie de la circulation sur la voierie ... Tout cela se prépare de longue haleine, et notre objectif est de rendre à l'heure, pour que les circulations puissent reprendre."

Une fermeture de gare inédite en 20 ans

Ces travaux vont être réalisés en un temps record : à peine 50 heures. Ils seront effectués par une cinquantaine d'ouvriers. Et si le chantier en lui-même n'a rien d'exceptionnel, les conséquences sont hors normes. "Les réfections de voûte sont des travaux qu'on réalise de manière régulière, par contre, qu'elle surplombe la totalité des voies qui rentrent sur la gare de l'Est, et que cela nous oblige à couper les circulations, c'est en effet une opération exceptionnelle" qui n'était pas arrivée depuis plus de 20 ans dans une gare parisienne, précise Gilles Gautrin.



À cause de ces travaux, le trafic de la gare de l'Est est reporté ce week-end. Les TGV sont déportés vers la gare du Nord. Les Ouigo, eux, partent et arrivent de la gare de Marne-la-Vallée, et les TER sont redirigés vers la gare de Lyon. Ce lundi 18 janvier, tous les trains devraient circuler normalement.