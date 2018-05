SNCF : "Aujourd'hui, le dialogue a eu lieu", pour Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT

Alors que des délégations UNSA, CGT, CFDT, SUD-Solidaires et FO étaient reçues lundi matin par le Premier ministre, la CFDT, a estimé qu'un dialogue avait eu lieu, notamment sur la méthode employée pour mener la réforme du rail.

"Aujourd'hui, le dialogue a eu lieu", a déclaré Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, à la sortie de son entretien lundi 7 mai avec le Premier ministre pour évoquer notamment la méthode employée pour mener la réforme du rail "On ne peut pas dire qu'on a eu fasse à nous un Premier ministre qui nous a dit, rideau", a-t-il assuré.

Ouverture d'une "deuxième phase"

Des délégations Unsa, CGT, CFDT, SUD-Solidaires et FO, toutes accompagnées de leurs responsables confédéraux, sont reçues lundi matin par le Premier ministre, Edouard Philippe. Edouard Philippe a annoncé à la CFDT l'ouverture d'une "deuxième phase", qu'un travail allait être mené entre les syndicats "et le ministère des Transports sur ces amendements, pour le texte au Sénat et pour le dernier passage à l'Assemblée", a expliqué Laurent Berger.

Le Premier ministre a dit qu'il "entendait notre demande sur l'investissement et sur la reprise de la dette et on aura des annonces d'ici le passage au Sénat. Enfin, je crois qu'il a compris qu'on ne pouvait pas laisser le patronat sans une sorte de pression dans la discussion sur un nouveau cadre social", a expliqué Laurent Berger. "Donc la discussion a eu lieu, elle doit surtout avoir lieu dans les jours à venir à partir des propositions qui seront faites. La CFDT va s'y investir et va continuer à dire aux cheminots qu'il faut continuer de peser pour qu'on soit entendus."