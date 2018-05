SNCF : les syndicats reçus par Édouard Philippe souhaitent "entrer réellement dans la négociation"

Le Premier ministre reçoit lundi à Matignon les différents acteurs du système ferroviaire, notamment les organisations syndicales de cheminots. Le dialogue s'annonce difficile.

Pour la première fois depuis le début de la grève en pointillés à la SNCF, Édouard Philippe va s'installer à la table des syndicats de cheminots, lundi 7 mai. Jusque-là, les négociations se tenaient avec la ministre des Transports Élisabeth Borne. Mais les syndicats ont claqué la porte, agacés par l'absence d'évolution dans les discussions. "Maintenant, on souhaite entrer réellement dans la négociation", annonce Florent Monteilhet, secrétaire fédéral de l'UNSA Ferroviaire.

Un dialogue difficile en perspective

Les tractations ne s'annoncent pas forcément plus faciles. Le Premier ministre a déjà prévenu que plusieurs points de la réforme de la SNCF ne sont pas négociables : l'ouverture à la concurrence, la transformation juridique de l'entreprise ferroviaire, la fin du statut de cheminots pour les nouveaux embauchés. Les syndicats les plus réformistes espèrent malgré tout quelques concessions de la part d'Édouard Philippe. "On a de nombreuses attentes, notamment sur le financement du système ferroviaire, la reprise de la dette également", détaille Florent Monteilhet.

Pour l'ensemble des syndicats, le principal sujet d'inquiétude porte sur la future convention collective censée s'appliquer en 2020 aux nouveaux salariés de la SNCF.

On nous dit qu'on casse le système et de négocier plus tard avec le patronat pour voir comment on le reconstruit, ça n'est pas sérieuxLaurent Brun, CGT Cheminotsfranceinfo

Le secrétaire général de la CGT Cheminots réclame "des tables rondes tripartites qui règlent les problèmes et engagent les négociations".

Les syndicats déplorent aussi les zones d'ombre qui persistent autour des éventuels transferts de personnel vers un concurrent de la SNCF. Pour eux, le minimum serait qu'ils se fassent uniquement sur la base du volontariat. Une condition que le ministère des Transports n'a pas pu leur garantir jusqu'ici.