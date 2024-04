Plus économique, plus écologique... Le "TGV du futur" dévoilé par la SNCF

Il est loin le temps du premier TGV de 1981. Une étape symbolique supplémentaire pour le TGV M, "le TGV du futur", va se dérouler ce lundi 29 avril. Commandée par la SNCF à Alstom, la première rame avec l'habillage "InOui", qui circulera à partir de l'an prochain sur la ligne Paris-Lyon-Marseille, va être présentée à Belfort, où Alstom fabrique les motrices.

Ce TGV de 5e génération - baptisé TGV M, pour "modularité" - se veut à la fois plus écologique et, surtout, plus économique : il devrait ainsi permettre à la SNCF de faire de substantielles économies, d'abord en électricité, avec une consommation d'énergie inférieure de 20% aux rames de TGV duplex actuelles, grace à son nez fuselé et son profil plus aérodynamique. Mais l'entreprise devrait aussi faire des économies de frais de maintenance, réduits de 30%.

Plus de passagers, mais des retards de livraison

La SNCF peut aussi espérer une meilleure rentabilité, car il offrira davantage d'espace à bord. À l'intérieur, les voyageurs auront plus d'espace, plus de sièges, un bar sur deux étages et du haut débit. Une rame comptera neuf voitures, contre huit actuellement, et aura donc la capacité d'embarquer jusqu'à 740 passagers par rame, soit une centaine de plus qu'aujourd'hui. Le tout avec des émissions de CO2 annoncées en baisse de 32%.

A bord de la rame-test du TGV-M. (RAPHAEL EBENSTEIN / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Seule ombre au tableau : le retard pris par Alstom dans la fabrication et la livraison des 115 rames commandées par la SNCF. Les premiers TGV M ne circuleront qu'en 2025, alors qu'elles étaient initialement attendues avant les JO de Paris.