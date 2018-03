Manifestations à Paris : 47 800 manifestants dans les rues de la capitale

Dans le détail, 34 700 personnes ont été comptabilisées lors de la manifestation des fonctionnaires. 13 100 manifestants ont été recensés dans le cortège des cheminots.

47 800 manifestants ont été recensés jeudi 22 mars dans les différents cortèges parisiens, lors de cette journée de mobilisation des fonctionnaires et des cheminots. Ce comptage des manifestants dans la capitale a été effectué par la société Occurrence mandatée par le collectif des rédactions nationales et régionales françaises.

Dans le détail, 34 700 personnes ont été comptabilisées lors de la manifestation des fonctionnaires. 13 100 manifestants ont été recensés dans le cortège des cheminots.

franceinfo et la plupart des médias français se sont mis d'accord pour mettre en place une méthode de comptage des manifestations. Le but de ce comptage est d'avoir un chiffre fiable et indépendant de ceux délivrés par les autorités et les organisateurs, comme c'est le cas habituellement.