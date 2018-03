DIRECT. Grève : le futur patron du PS, Olivier Faure, hué à la manifestation des cheminots à Paris

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: "La loi impose que le plan de transport adapté soit communiqué aux usagers au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation."





La Fnaut demande que la SNCF respecte ses obligations pendant toute la période de grèves. Elle en fait le rappel dans un courrier à Edouard Philippe.

: Voilà qui ne va pas apaiser la colère des manifestants. Les "sujets qu'on a discutés avec les partenaires sociaux (...) nécessitent de prendre aussi en compte l'intérêt général". "Pour l'atteindre, il faut parfois bousculer les corps intermédiaires". La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, l'explique dans un entretien au Point (payant).





: Les fonctionnaires, eux, sont sur le point de quitter les abords de Bercy, direction la place de la Bastille, où les différents cortèges doivent se retrouver.

: A Paris, le cortège national des cheminots vient de s'élancer.

: A Nantes, des manifestants ont aussi lancé de la peinture et jeté des projectiles contre la préfecture, indique France Bleu Loire Océan. Les forces de l'ordre ont fait usage de deux lances à eau pour disperser les manifestants.

: Au moins sept personnes ont été arrêtées à Nantes, selon la police, après que des membres des forces de l'ordre ont été pris pour cible en marge de la manifestation.

: A Paris, le futur patron du Parti socialiste, Olivier Faure, n'est pas le bienvenu dans le cortège.

(FRANCEINFO)

: Voici un bref tour d'horizon en photos des cortèges en région.

: L'éditeur d'Ebdo, Rollin Publications, a enclenché une procédure de cessation de paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Les fondateurs privilégient la cession partielle des revues XXI et 6Mois pour sauver leur activité. Des offres de reprise sont déjà prévues, selon eux.

: Les fondateurs d'Ebdo reconnaissent un "échec commercial". La faute à des ventes décevantes, mais aussi au retrait d'investisseurs et de deux banques.

: Le magazine Ebdo s'arrête, faute de lecteurs, deux mois et demi seulement après son lancement. Ses fondateurs l'annoncent à l'AFP.

: A Paris, ces scènes de violence se sont produites alors que des centaines de jeunes rejoignaient la gare de l'Est depuis la place de la Nation. Des jeunes se sont attaqués aux vitrines d'agences bancaires et à des panneaux publicitaires à coups de marteaux et de pierres. Ils ont également renversé un container à verres et ont jeté son contenu sur les CRS. Peu avant midi, les policiers ont chargé et ont fait usage de gaz lacrymogènes.

: A Paris, des jeunes manifestants ont affronté des policiers avant le départ des défilés.

: Voici un point sur le nombre de manifestants à la mi-journée dans les principaux cortèges en région, selon les chiffres de France Bleu :



• A Caen : 6 000



• A Marseille, Rouen, Clermont-Ferrand et Perpignan : 5 000



• A Orléans, Le Mans, Brest, Tours, Pau et Nantes : 4 000



• Au Havre et en Avignon : 3 000





: Chez Air France, le taux de grévistes est plus important chez les pilotes (35%) que chez les hôtesses et stewards (31%) et les personnels au sol (29%), selon les chiffres communiqués par la direction de la compagnie.

: La direction de la SNCF annonce 35,4% de grévistes au niveau national aujourd'hui.

: Plus précisément, 14,54% des enseignants sont en grève, 15,51% des enseignants du primaire et 13,71% des enseignants du secondaire, d'après les chiffres communiqués par le ministère de l'Education nationale.

: #GREVE Il y a aujourd'hui 12,8% de grévistes à l'Education nationale, selon le ministère.

: Dans le détail, Air France prévoit d'assurer demain : 70 % de ses vols long-courriers, 70 % de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle et 80 % de ses vols court-courriers entre Paris-Orly et les aéroports en province.





: Air France prévoit d'assurer 75% de ses vols demain, selon la direction.





: Bonjour à toutes et à tous ! C'est parti pour une après-midi d'actu en direct. Et bon appétit si vous passez à table !













: Je laisse mon siège à Benoît Zagdoun. On se retrouve demain à 6 heures !





: A Paris, la tension monte d'un cran sur le boulevard Voltaire où manifestent de jeunes manifestants. Une centaine de personnes lance des projectiles sur les forces de l'ordre, rapporte l'un de nos journalistes sur place.







(VINCENT LENOIR / FRANCEINFO)

: Et on poursuit notre petit tour de France des cortèges, en passant par Besançon, Périgueux et Cherbourg.

: #SARKOZY Nicolas Sarkozy sera ce soir l'invité du journal de 20 heures de TF1 après avoir été mis en examen pour "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de détournement de fonds publics libyens".