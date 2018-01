La ministre des Transports annonce un audit technique des grandes gares françaises, après une série de pannes à Paris

Toutes les gares parisiennes et "les principales gares en région" seront concernées. Un agent de la SNCF conseille des passagers après un incident à la gare de Bercy, le 23 décembre 2017, à Paris. (JACQUES DEMARTHON / AFP)

Elle veut en finir avec les pannes en série. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a demandé à la SNCF, lundi 8 janvier, de procéder à un audit technique des grandes gares parisiennes et des "principales gares en région". A l'issue d'une réunion avec les patrons de l'entreprise ferroviaire, elle a dit attendre "des propositions d'action" issues de cette procédure d'ici à fin avril.

L'audit comprendra "un diagnostic complet sur l'ensemble des système d'alimentation électrique, de signalisation et sur les postes informatiques", selon Elisabeth Borne, qui avait convoqué une réunion de travail après les incidents qui ont paralysé des gares parisiennes cet été et en décembre.

Repérer "les points de fragilité du réseau"

"L'objectif est (...) de mieux anticiper les points de fragilité du réseau, et de mobiliser les investissements nécessaires pour y remédier, en tenant compte des travaux d'ores et déjà prévus dans les quinze prochaines années en Ile-de-France et en région", a précisé le ministère.