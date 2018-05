Vot'action à la SNCF : "On veut la démission de Guillaume Pepy avant la fin de la semaine", réclame SUD Rail

94,97% des cheminots qui se sont prononcés lors de la vot'action sur la réforme de la SNCF ont voté contre.

Les résultats de la vot'action sur la réforme de la SNCF fragilisent la position du PDG de la compagnie ferroviaire. "On veut la démission de Guillaume Pepy avant la fin de la semaine", a annoncé, mercredi sur franceinfo, Fabien Dumas, secrétaire fédéral SUD Rail. Il s'est dit "très satisfait" de la mobilisation des cheminots. 94,97% des votants se sont prononcés contre la réforme ferroviaire. Le taux de participation a atteint 61,15%, soit 91 068 votants.

On se félicite de cette participation et du résultat sans équivoque, incontestable. Les cheminots disent non à ce pacte ferroviaireFabien Dumas, secrétaire fédéral SUD Railfranceinfo

Mettre la pression sur la direction et le gouvernement

"Dès le départ la direction de la SNCF a, non seulement, contesté la légitimité de ce vote, mais en plus est allée multiplier les entraves pour qu'on ne puisse pas réaliser ce vote action dans de bonnes conditions", a accusé le représentant syndical. Cette vot'action "va servir si le gouvernement sort de sa posture libérale d'ouverture à la concurrence et dit qu'on va tenir compte de ce résultat."

La direction de la SNCF et le gouvernement avaient annoncé avant les résultats que cette consultation n'avait aucune valeur. "Que le gouvernement et Guillaume Pepy le contestent, ils sont dans la posture, dans leur rôle", a réagi Fabien Dumas. Le secrétaire fédéral SUD Rail veut s'appuyer sur la très nette mobilisation pour "contredire monsieur Pepy qui déclarait, il n'y a encore pas longtemps, que 80% des cheminots étaient pour ce pacte ferroviaire. La preuve en est que ce n'est pas possible", a insisté Fabien Dumas.