Trafic ferroviaire interrompu entre Paris et la Normandie à cause d’un acte de malveillance

La journée du lundi 14 mai s’annonçait déjà "très difficile" d’après la direction de la SNCF en raison d’un jour "sans trains et sans cheminots". Il faut désormais compter aussi sur un acte de malveillance sur la ligne qui relie Paris à la Normandie.

Dans la nuit du dimanche 13 mai au lundi 14 mai, une caténaire a été sectionnée sur la voie 2 entre Pont de l’Arche et Gaillon, dans l’Eure selon France Bleu Normandie.

Une caténaire sectionnée cette nuit entre Pont de l'Arche et Gaillon dans l'Eure.Trafic #sncf encore plus perturbé entre Rouen et Paris. #sncfgreve