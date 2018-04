SNCF : une cagnotte pour aider les grévistes recueille déjà plus de 100 000 euros

"Chacun comprend que les journées de grève coûtent et que pour le succès de leurs revendications, il importe que le mouvement puisse durer", explique un collectif d'intellectuels à l'origine de ce projet.

La grève risque de durer à la SNCF. Afin d'aider les grévistes à tenir financièrement la distance, une trentaine d'intellectuels ont lancé une cagnotte afin de recueillir des dons de particuliers. "Chacun comprend que les journées de grève coûtent et que pour le succès de leurs revendications, il importe que le mouvement puisse durer, expliquent ce collectif dans un billet paru sur un blog de Mediapart. Nous soutiendrons financièrement les cheminots".

La cagnotte a déjà dépassé les 100 000 euros

Lancée le 23 mars, la cagnotte comptait déjà plus de 100 000 euros, mardi 3 avril à 15 heures. "Tout l'argent déposé sur la cagnotte ira directement, sans intermédiaires, aux fédérations de cheminots, promet le sociologue Jean-Marc Salmon, dans le texte qui accompagne la cagnotte, ouverte jusqu'au 5 juin prochain. "Toutes les sommes seront transférées directement de Leetchi aux comptes syndicaux dont je leur donnerai les coordonnées."

"Nous nous souvenons des grèves de 1995 et 1968, durant lesquelles les cheminots avaient arrêté le travail, justifie ce collectif. La solidarité entre voisins et collègues mit en échec le calcul gouvernemental de dresser les usagers contre la grève". Parmi les signataires de cette cagnotte, figurent notamment les réalisateurs Robert Guédiguian et Christophe Honoré, les écrivains Annie Ernaux, Laurent Binet, Patrick Raynal, Didier Daeninckx, Gérard Mordillat ou encore les philosophes Bernard Stiegler, Toni Negri et Etienne Balibar.