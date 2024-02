SNCF : la CGT et Sud-Rail annoncent une grève des contrôleurs le week-end du 17 et 18 février Durée de la vidéo : 2 min SNCF : la CGT et Sud-Rail annoncent une grève des contrôleurs le week-end du 17 et 18 février SNCF : la CGT et Sud-Rail annoncent une grève des contrôleurs le week-end du 17 et 18 février - (France 2) Article rédigé par France 2 - C. de la Gueriviere, C. Tixier, E.Prigent, T.Manisier, M.Nadal, N.Lachaud France Télévisions JT de 20h France 2

Une grève des contrôleurs SNCF est prévue pour le week-end du 17 et 18 février, après un appel de la CGT et de Sud-Rail. Les syndicats prévoient entre 70 et 90% de grévistes.

Des perturbations sont annoncées dans les gares avec une grève des contrôleurs prévue vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 février, à l'appel de la CGT et de Sud-Rail. Cela pourrait concerner un million de voyageurs. Les TGV, Ouigo et Intercités risquent d’être concernés par de possibles annulations. Car la règle est simple : il faut impérativement un contrôleur à bord pour que les trains puissent circuler. Or, 70 à 90% des contrôleurs pourraient faire grève, selon un syndicat. Les TER pourraient être un peu moins perturbés.

Pas question de céder pour la SNCF La SNCF assure qu’elle fera tout pour préserver les trajets à destination des sports d’hiver, et que les enfants voyageant seuls seront prioritaires. Mais pour Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, pas question de céder aux revendications des contrôleurs. Le plan transport de la compagnie sera dévoilé mercredi 14 février. Les voyageurs devraient être alertés par SMS.

