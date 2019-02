Le bénéfice net de la SNCF a été divisé par 10 en 2018, en partie en raison de la grève "perlée"

La grève contre la réforme ferroviaire, de deux jours sur cinq du 3 avril au 28 juin 2018, a coûté 890 millions d'euros de manque à gagner de chiffre d'affaires au groupe, selon les calculs de la direction.

La SNCF a publié, jeudi 28 février, des résultats en demi-teinte pour 2018, la longue grève du printemps ayant plombé les comptes, sauvés par des produits exceptionnels. Le groupe public a affiché l'an dernier un bénéfice net de 141 millions d'euros, contre 1,5 milliard en 2017. Il reste de peu dans le vert grâce à des effets comptables, annonce le groupe.

L'entreprise affiche une perte nette récurrente de 214 millions d'euros, contre un bénéfice de 849 millions un an plus tôt. La grève par épisodes contre la réforme ferroviaire (deux jours sur cinq du 3 avril au 28 juin 2018) a coûté environ 890 millions d'euros de manque à gagner de chiffre d'affaires et amputé de 790 millions la marge opérationnelle, selon les calculs de la direction. Le chiffre d'affaires du groupe a, lui, très légèrement reculé de 0,1% en 2018, à 33,3 milliards d'euros.

Le groupe prévoit une croissance de 4% en 2019

Le second semestre "marque un fort rebond et affiche des résultats en progression par rapport à 2017", se réjouit la direction, qui envisage sur la lancée une croissance "d'environ 4%" en 2019.

La principale composante du groupe, SNCF Mobilités, a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires en baisse de 0,5% à 31,681 milliards d'euros. SNCF Réseau a de son côté réalisé un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros, également pénalisé par la grève, et multiplie par quatre sa perte nette récurrente, à 613 millions d'euros. Sa dette, au cœur des discussions lors de la réforme, s'est parallèlement alourdie de près de 3 milliards en 2018, pour finir l'année à 49,6 milliards d'euros.

Le montant total des investissements du groupe s'est élevé à 8,9 milliards d'euros, réalisés à plus de 90% en France. Il devrait dépasser les 10 milliards pour la première fois cette année, prévoit la SNCF.