Royaume-Uni : un appel au secours glissé dans une carte de vœux

Alors qu'elle rédigeait ses cartes de Noël, une jeune londonienne affirme être tombée sur un inquiétant message. Un appel au secours est inscrit dans l'une des cartes de vœux. Le message a été inscrit par des détenus en Chine. "Nous sommes des prisonniers étrangers de la prison de Qingpu à Shanghai, forcés de travailler contre notre volonté. S'il vous plaît, aidez-nous". "J'ai pensé que cela pouvait être une farce, ou quelque chose comme cela", explique Florence Widdicombe, la fillette de 6 ans qui a découvert le message.



Pas le premier appel au secours

Les cartes de vœux ont été achetées dans un supermarché Tesco. Alertée, l'enseigne nie recourir au travail pénitentiaire forcé et a lancé une enquête interne. Le mot demande de contacter un certain Peter Humprey, un Britannique, ancien enquêteur privé et ex-détenu de la prison de Shanghai. Lui-même n'a jamais été obligé de travailler, mais il juge que les accusations sont crédibles, d'autant que les appels au secours n'ont rien d'inédit. En 2017, une autre britannique disait avoir trouvé un mot de détenu dans une carte de l'enseigne Sainsbury's.