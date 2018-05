Grève SNCF : plus d'un TGV et un RER sur deux, ainsi que deux TER et Intercités sur cinq, circuleront demain

La direction se félicite que ces prévisions de trafic soient "parmi les meilleures constatées depuis le début de la grève" des cheminots début avril.

Bonne nouvelle pour les voyageurs. La SNCF prévoit de faire circuler, vendredi 18 mai, "un peu plus d'un TGV sur 2", autant de RER, ainsi que deux TER et Intercités sur cinq. C'est qu'a annoncé jeudi après-midi le directeur général adjoint de la SNCF, Mathias Vicherat, qui se félicite que ces prévisions de trafic soient "parmi les meilleures constatées depuis le début de la grève" des cheminots début avril.

Concernant le TGV, Mathias Vicherat a évoqué lors de son point-presse des "disparités fortes" selon les régions. A titre d'exemple, quatre trains sur cinq sont programmés sur les lignes à grande vitesse de l'est de la France et seulement deux sur cinq vers le nord. Deux-tiers des TGV low cost, les Ouigo, circuleront vendredi, "une première" depuis le lancement du conflit, selon la direction.

Sur le réseau Transilien, en région parisienne, le directeur général adjoint de la SNCF s'attend à ce qu'"un peu plus d'un RER sur deux" puisse circuler en moyenne. Dans le détail, la moitié des RER seront assurés sur la ligne A et sur la portion nord de la B. Deux tiers des trains rouleront sur la portion sud du RER B et un tiers sur la ligne C. Le groupe public ferroviaire table sur deux trains sur cinq pour la ligne D.