Grève SNCF : le trafic du week-end encore très perturbé

Les voyageurs se préparent à nouveau à un week-end très perturbé. "Il y a déjà pas mal de monde en gare ce soir [vendredi 27 décembre] et ce week-end [28-29 décembre] de chassé-croisé s'annonce compliqué au niveau des transports ferroviaires, mais ça devrait être un peu mieux que la semaine dernière. Au niveau régional, 1 Transilien sur 5 circuleront, 3 TER sur 10 demain et 4 TER sur 10 dimanche. Au niveau national, il y aura 3 Intercités sur 10 et 6 TGV sur 10. Un chiffre en hausse de 20 % par rapport au premier week-end de départ en vacances", énumère la journaliste Diane Schlienger en direct de la gare de Lyon, à Paris.

"300 000 places libres dans les TGV"

Si jamais vous n'avez pas encore de billets pour ce week-end, pas d'inquiétude. "Selon la SNCF, il resterait encore des places, même 300 000 places libres dans les TGV ce soir. Les lignes ont notamment été renforcées de Paris au Nord et à l'Est et un effort a été fait, d'après la compagnie ferroviaire, pour les lignes desservant les Alpes. Enfin, ne vous inquiétez pas pour le week-end prochain, pour les retours : la SNCF a assuré que tous les passagers qui ont un TGV pour ce week-end pourront bien rentrer le week-end prochain [4-5 janvier 2020], également en TGV", rapporte Diane Schlienger.

