Grève SNCF : 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2 et 1 Transilien sur 2 prévus jeudi

C'est le onzième épisode de grève des cheminots, mobilisés contre la réforme ferroviaire du gouvernement.

Pour le 22e jour de grève des cheminots, le trafic ferroviaire sera de nouveau perturbé jeudi 24 mai : la direction de la SNCF prévoit en effet de faire circuler 1 Transilien sur 2, 1 TER sur 2, 3 TGV sur 5, 2 Intercités sur 5 et 4 Eurostar et Thalys sur 5.

Dans le détail, 4 TGV sur 5 circuleront sur l'axe Est, 1 TGV sur 2 sur l'axe Atlantique, 3 TGV sur 5 sur l'axe Nord et 3 TGV sur 5 sur l'axe Sud Est. Du côté des Ouigo, 3 trains sur 4 sont prévus. Concernant les trains internationaux, le trafic sera quasi normal sur les Eurostar et Thalys, et 1 train sur 2 circulera du côté des Lyria.

En région parisienne, le trafic est annoncé "normal" sur la ligne A du RER. Un train sur deux circulera sur les lignes B (portion Nord) et C, ainsi que deux RER E sur cinq. Sur la ligne D, plus de la moitié des trains sont prévus sur le tronçon Nord et, sur la portion Sud, entre deux sur cinq (branche Corbeil) et un sur deux (branche Melun). Le trafic régional (TER) sera "très perturbé" aux heures de pointe.