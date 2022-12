Grève des contrôleurs de la SNCF : 60 % des TGV et Intercités annulés dimanche

Comme samedi, 4 TGV et Intercités sur 10 sont en circulation dimanche, a confirmé un porte-parole de la SNCF à l'AFP.

La grève des contrôleurs de la SNCF se poursuit. Dimanche 4 décembre, 60% des TGV et Intercités sont annulés, en raison du mouvement lancé par un collectif de contrôleurs, aussi appelés chefs de bord, qui réclament une meilleure reconnaissance de leur statut. Les presque 10 000 chefs de bord ont une fonction essentielle en matière de sécurité de la circulation et des voyageurs. Sans eux, les trains ne peuvent pas circuler. Comme samedi, 4 TGV et Intercités sur 10 sont en circulation dimanche, a confirmé un porte-parole de la SNCF à l'AFP.

La direction de la SNCF a annoncé vendredi que de "nouvelles rencontres" auront lieu la semaine prochaine avec les organisations syndicales et les contrôleurs, qui réclament notamment une meilleure reconnaissance. Les syndicats Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail, CFDT-Cheminots et FO-Cheminots ont apporté leur appui au mouvement, et déposé un préavis de grève pour les week-ends de Noël et du Nouvel An, afin de faire pression sur la SNCF.

"On fera le maximum pour qu'il n'y ait pas de grève à Noël", a toutefois promis Nicolas Limon, l'un des fondateurs du Collectif national ASCT (CNA), lancé en septembre sur Facebook en dehors de tout cadre syndical et qui compte aujourd'hui près de 3 000 membres. Il avait affirmé vendredi à l'AFP que "plus de 80%" des contrôleurs étaient en grève pour le week-end, avec une reprise progressive envisagée lundi.